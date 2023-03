Ausflugstipp: Der Mögglinger Höhenweg MO1 V1

Foto: Christian Frumolt

Der Höhenweg MO1 V1 ist eine verkürzte Form des Mögglinger Höhenwegs MO1. Die rund zweistündige Wanderung startet am Mögglinger Bahnhof und führt an der Barnberg-​Kapelle vorbei in Richtung der „Weißen Station“ Libertas, die im Rahmen der Remstal-​Gartenschau 2019 realisiert wurde. Sie ist auf dem Bild zu sehen.

Samstag, 04. März 2023

Franz Graser

Am Limesparkplatz an der Heuchlinger Straße biegt man nach rechts in Richtung des neuen Aussichtsturmes am Grubenholz ab. Der Weg führt anschließend direkt nach Mögglingen zum Bahnhof zurück. Die Länge des Wanderwegs beträgt 7,2 Kilometer. Der Höhenunterschied beträgt rund 70 Meter. Die Route ist für alle Wanderfreunde, darunter auch Anfänger, geeignet.





Der Start am Bahnhof Mögglingen ist hier zu finden. Weitere Informationen gibt es auch auf der Seite des Schwäbischen Albvereins.







Weiter geht es zum Limesinformationspfad im Grubenholz. Hier werden die Wanderer mit all dem vertraut gemacht, was links und rechts des Weges seit Jahrtausenden an das römische Imperium erinnert.

