Ausstellung: „Gesichtslos – Frauen in der Prostitution“

Foto: Hyp Yerlikaya

Vom 9. bis 22. März gastiert die Ausstellung „Gesichtslos — Frauen in der Prostitution“ im Aalener Landratsamt. Das gesellschaftliche Tabuthema widmet sich Frauen, die täglich damit konfrontiert sind, ihre wahre Identität zu verbergen. Basis der Ausstellung sind Erfahrungsberichte von Frauen, die in der Prostitution arbeiten.

Samstag, 04. März 2023

Thorsten Vaas

38 Sekunden Lesedauer



Der Fotograf Hyp Yerlikaya hat die Frauen zusammen mit der Beratungsstelle Amalie über zwei Jahre mit der Kamera begleitet. In seinen Bildern hält er Menschen, Situationen und Orte mit Mitteln der Inszenierung fest. Die Bilder und begleitende Texte erzählen die Geschichte dieser Frauen – ihrer Ängste und Sorgen, aber auch ihrer Träume und Hoffnungen. Die gesellschaftliche Sichtbarmachung und die Anregung eines öffentlichen Diskurses über die oftmals prekären Lebens– und Arbeitswelten von Prostituierten in Deutschland sind Anliegen dieses Projektes.Die vom Bündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution organisierte Ausstellung kann täglich und kostenlos zu den Öffnungszeiten des Landratsamts besucht werden und befindet sich im 1. OG des Kreishauses in Aalen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



223 Aufrufe

153 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen