Schechingen: Ingenieur prüft Heizungsregler

Foto: Henrik Gerold Vogel /​pix​e​lio​.de

Die Regelungstechnik von Gemeindehalle, Schule und Kindergarten in Schechingen soll optimiert werden. Ein Konzept dafür hat der Gemeinderat beauftragt. Seither ist die Technik nämlich nicht aufeinander abgestimmt.

Samstag, 04. März 2023

Thorsten Vaas

35 Sekunden Lesedauer



Das Ingenieurbüro Streit wurde damit beauftragt eine Bestandsaufnahme an der Heizungsanlage von Gemeindehalle, Schule und Kindergarten vorzunehmen. Von offensichtlichen Mängeln sprach Tobias Streit in der Sitzung. Pläne gebe es nicht, überall werde mit unterschiedlichen Regelungen hantiert und das im wahrsten Sinne, denn im automatisierten Bereich sei nicht mehr viel möglich, weil die Hauptregelung im Handbetrieb erfolge. Auch seien die Regelungen der verschiedenen Gebäude nicht aufeinander abgestimmt. Außerdem laufe die Heizung im Sommer nur für die Warmwasserbereitung für die Halle. Dadurch hätte sich der Verbrauch der gasbetriebenen Heizung von üblicherweise 350.000 Kilowattstunden in den Vorjahren auf 500.000 Kilowattstunden erhöht, mit einer immensen Kostensteigerung.







