Waleri Lux aus Schwäbisch Gmünd ist dort, wo jemand Hilfe braucht

Foto: pal

Dank seiner Erfahrung als DRK-​Rettungsdienstler kann sich der Gmünder Waleri Lux effektiv um Menschen kümmern, die nach den Erdbeben in der Türkei aus den Trümmern befreit werden. Er ist in diesen Tagen das zweite Mal mit einem internationalen Team dort im Einsatz.

Samstag, 04. März 2023

Gerold Bauer

48 Sekunden Lesedauer







Warum macht der Gmünder das? Warum begibt sich ein Familienvater immer wieder selbst in Gefahr, um andere zu retten? Lesen Sie am Samstag, 4. März, in der Rems-​Zeitung das Portait eines außergewöhnlichen Menschen!



Waleri Lux ist der geborene Helfer. Sein gesamtes Berufsleben hat er im Rettungsdienst beim DRK gearbeitet und dabei sehr viele Menschen gerettet. Anderen Menschen beizustehen durchzieht bei ihm auch das Privatleben. Als seinerzeit Haiti von einer Naturkatastrophe erschüttert wurde, war er als Helfer dort – und in jüngster Zeit war der Mann, der einst als Jugendlicher mit seinen Eltern aus der Ukraine nach Gmünd übersiedelte, vier Mal in seiner alten Heimat, um trotz massiver Gefahren durch feindlichen Beschuss Hilfsgüter direkt ins Kampfgebiet und Menschen von dort in Sicherheit zu bringen. In diesen Tagen ist Lux bereits zum zweiten Mal als Mitglied einer internationalen Gruppe an Rettungskräften in der Türkei, um verletzte Überlebende des Erbebens fachgerecht medizinisch zu versorgen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



521 Aufrufe

195 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen