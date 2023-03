Amtshaus Iggingen: PächterJohannes Zweig will Restaurant im Sommer eröffnen

Johannes Zweig ist der neue Pächter des Amtshauses in Iggingen und will noch diesen Sommer eröffnen. Dass in die ehemalös bürokratisch genutzten Räume mal ein Restaurant einziehen würde, hätte bis vor Kurzem niemand gedacht.

Was aus dem Amtshaus in Iggingen werden soll, ist beschlossene Sache: Das historische Gebäude aus dem Jahr 1648 soll künftig ein Restaurant beherbergen. (Siehe RZ vom 1. Juni „Iggingen: Ein Dorfgasthaus im ehemaligen Amtshaus?“

Nachdem das letzte Restaurant in Iggingen geschlossen habe, suchte die Gemeinde nach neuen Möglichkeiten und habe zusammen mit DEHOGA-​Mitarbeitern das Objekt auf seine Eignung als Restaurant geprüft: „Die Einschätzung der DEHOGA lautete dann glücklicherweise, dass dieses Objekt sehr gut für ein Restaurant geeignet sei“, freut sich Stöckle.

Seit Kurzem steht nun auch fest, wer das Amtshaus pachten wird: Johannes Zweig, der seit über vier Jahren als Beikoch im Hofcafé in Herdtlinsweiler arbeitet.





Welches Konzept Zweig sich für sein eigenes Restaurant ausgedacht hat und welche Rolle dabei sein alter Arbeitgeber spielt, lesen Sie in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



