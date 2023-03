Ist da draußen noch was, Herr Falcke?

Ein Foto geht 2019 um die Welt. Es zeigt ein Schwarzes Loch. An der Entstehung beteiligt war Heino Falcke. Kürzlich besuchte er Schwäbisch Gmünd. Ein Gespräch über Gott, die Welt und endlose Weiten.

Heino Falcke gehört international zu den renommiertesten Astrophysikern. Ihm sowie seinen Kolleginnen und Kollegen gelang 2019 mit dem ersten Foto eines Schwarzen Lochs eine Sensation. Privat ist er Laienprediger in der Evangelischen Kirche Frechen. Nun war er für Fernsehaufnahmen auf dem Schwäbisch Gmünder Schönblick zu Gast. Wie passen Glaube und Wissenschaft zusammen?Ich glaube an Gott. Und ich weiß, dass es einen Urknall gegeben hat. Es ist für mich kein Widerspruch. Die Frage ist: Wo kommt der Urknall her?Die Entstehung der Welt ist für mich die Schöpfung Gottes. Bei der Frage, was vor dem Urknall war, was der Auslöser war, was das Erste war, ist es für mich Gott. Dieser Gott ist für mich nichts Lebloses, er berührt mich im Inneren. Deshalb ist es für mich kein Entweder-​Oder, sondern ein Und-​Und.Weite, Größe, Schönheit, Einsamkeit …Man findet sehr viel Physik. Den Beweis für Gott wird man nicht finden, aber auch nicht widerlegen können. Wenn man Gott wissenschaftlich vorhersagen und berechnen könnte, wäre es nicht Gott. Gott ist letztlich das, was unbegreiflich ist. Was schon passieren kann: Durch den Blick in die Größe und Schönheit des Alls kann man ein Gefühl für die Größe des Schöpfers bekommen.

