Grandioses „Spektakel am Nachmittag“

Mehr als 300 kleine und große Mädchen und Jungen sowie erfahrene Sportlerinnen und Sportler nahmen an der Veranstaltung „Spektakel am Nachmittag“ im Stadtgarten teil. Die 13 Vereine aus ganz Ostwürttemberg boten eine fantastische Show aus Kultur und Sport.

Montag, 06. März 2023

Thomas Ringhofer

Die dritte Auflage des „Spektakels am Nachmittag“ unter dem Motto „at the Movies“ im Stadtgarten CCS Schwäbisch Gmünd wurde vom Turngau Ostwürttemberg und der Stadt Schwäbisch Gmünd präsentiert. Hochkarätige Vereins-​Show-​Gruppen aus Ostwürttemberg präsentieren eine Show aus Sport und Kultur. Große und kleine Zuschauer konnten begeistert zuschauen, wie Amateure und Leistungssportler die beeindruckende Vorstellung gemeistert und mit sportlichen Interpretationen aus „König der Löwen“, „Jenseits von Afrika“ „The Greatest Showman“, „007“, „Game of Thrones“ und „Alice im Wunderland“ in die Welt des Films entführt haben.



Mit dabei waren Gruppen vom FC Röhlingen, TSV Lorch, SV Lautern, TV Herlikofen, der SG Bettringen, SV Dischingen, aus Heuchlingen-​Horn, TSV Großdeinbach, TSG Schnaitheim, TV Wetzgau, TSV Hüttlingen, TSV Böbingen und der TSG Giengen.

Den ausführlichen Bericht von Eduard Kessler lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



