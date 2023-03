Schwäbisch Gmünd: 2023 ist „Jahr der Chöre“

Archiv-​Foto: gbr

Schwäbisch Gmünd hat 2023 zum „Jahr der Chöre auserkoren“. Nach den Strapazen durch die Pandemie-​Jahre soll es nun endlich wieder aufwärts gehen. Zahlreiche Veranstaltungen wie Konzerte und Workshops sollen dabei helfen. Los geht’s mit einem runden Geburtstag.

Montag, 06. März 2023

Sarah Fleischer

Der beste Beweis, dass Chöre in Schwäbisch Gmünd immer eine große Rolle spielten, ist wohl der Gesangsverein 1823. In diesem Jahr feiert er seinen 200. Geburtstag mit einem Empfang im Festsaal des Prediger.

