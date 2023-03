Urs Kalecinski: Bodybuilder aus Gmünd bei „Arnold Classic“ auf Platz 2

Der Gmünder Bodybuilder Urs Kalecinski steigert seine Erfolge von Wettkampf zu Wettkampf. Am Wochenende nahm er in den USA an der legendären Veranstaltung „Arnold Classic“ teil und belegte unter acht Startern in der Kategorie „Classic Physique“ Platz 2.

Montag, 06. März 2023

Gerold Bauer

45 Sekunden Lesedauer



Das Turnier für professionelle Bodybuilder wird von der weltweit größten Bodybuildung-​Organisation IFBB subventioniert und findet jedes Jahr in der Stadt Columbus im US-​Bundesstaat Ohio statt. Es gilt angesichts der Preisgelder im sechsstelligen Bereich als höchstdotierter Wettkampf seiner Art.Das Starterfeld dabei ist handverlesen, denn die Teilnehmer werden vom Namensgeber, dem aus Österreich stammenden Ex-​Bodybuilder, Schauspieler und Politiker Arnold Schwarzenegger, persönlich ausgewählt. So kam es am Rande des Wettkampfs auch erneut zur persönlichen Begegnung zwischen „Arnie“ und dem Gmünder. Die beiden machten darüber Witze, dass es als Preis für die gute Leistung auch ein Schnitzel geben sollte. Großes Lob bekam Urs Kalecinski auch vom ehemaligen Mr. Universum und Schauspieler Ralf Möller. „Urs war für mich der Gewinner mit seiner Ausstrahlung, seinen Posen und seiner außergewöhnlichen Form. Nächstes Jahr wird er es bei Mr. Olympia und den Arnold-​Classics schaffen“, urteilt der Altmeister. (gbr)

