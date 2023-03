FC Bargau: Vom Titel redet niemand

Foto: Astavi

Nach vier Jahren Abstinenz ist die Landesliga-​Rückkehr für den FC Bargau als Herbstmeister der Fußball-​Bezirksliga fast schon greifbar. Es wäre das perfekte Abschiedsgeschenk für Kevin Hegele, doch der scheidende Trainer dementiert alle Träume.

Dienstag, 07. März 2023

Alex Vogt

45 Sekunden Lesedauer



Es war ein echter Paukenschlag in der Winterpause. Kevin Hegele kündigte an, dass er sein Traineramt zum Saisonende abgeben wird – und das obwohl sich der FC Bargau auf Meisterschaftskurs befindet. Im Februar 2020 hatte der langjährige FCB-​Kapitän das Traineramt übernommen und seinen Heimatverein trotz aller Corona-​Strapazen zurück zu alter Stärke geführt.



In den verbleibenden 14 Spielen unter der Regie des 31-​Jährigen könnte nun der ganz große Wurf gelingen. „Ich glaube nicht, dass das einen positiven oder negativen Effekt auf die Mannschaft hat“, sagt Hegele über seine persönliche Entscheidung: „Das ist momentan kein Thema mehr, das wurde in der Winterpause besprochen und jetzt liegt der volle Fokus auf der Rückrunde.“





Welches Vorrundenfazit der Bargauer Trainer zieht und mit welchen Zielen der Bezirksliga-​Herbstmeister in die am Sonntag beginnende restliche Bezirksliga-​Saison geht, lesen Sie im Bericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 7. März.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



163 Aufrufe

181 Wörter

32 Minuten Online



Beitrag teilen