Gemeinderat Böbingen sagt Ja zu zwei E-​Carsharing-​Standorten

Das Angebot der Calwer Firma Deer hat am Montagabend den Böbinger Gemeinderat überzeugt. Gemeinsam mit weiteren Kommunen im Ostalbkreis will sich Böbingen den bundesweit 260 Städten und Gemeinden anschließen, die bereits über Fahrzeuge und Ladesäulen von Deer verfügen.

Dienstag, 07. März 2023

Benjamin Richter

Deer-​Standortleiterin Pia Epple war dem Rat am Montagabend per Videokonferenz aus München zugeschaltet. Sie hatte einige Argumente für eine Teilnahme Böbingens am E-​Carsharing-​Angebot des Unternehmens im Gepäck, die letztlich eine Mehrheit der gewählten Vertreter überzeugen sollten.

Eines davon: Deer ist im süddeutschen Raum, besonders in Baden-​Württemberg und der Schwarzwälder Heimat der Firma, aber auch in Bayern, Hessen und demnächst wohl Rheinland-​Pfalz, bereits mit einem gut ausgebauten Netz aus Ladesäulen vertreten.

Derzeit befindet sich in 260 Kommunen mindestens ein Standort von Deer, also mindestens eine Ladesäule mit zwei Anschlüssen und mindestens einem E-​Fahrzeug. Ende des Jahres sollen es dem Unternehmen zufolge schon 370 sein.

Das war bei früheren Vorschlägen, wie dem „Dorfauto“, anders: Hier hätte es sich um ein Böbinger „Inselprojekt“ gehandelt, mit einer auf die Gemeinde beschränkten Infrastruktur.





Mit welchen Kosten das E-​Carsharing-​Projekt für die Gemeinde Böbingen verbunden ist und wie sich die Ratsmitglieder zu dem Vorhaben positionierten, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 7. März.

