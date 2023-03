Gmünder Stadtlauf findet wieder in bewährtem Format statt

In seiner 37. Auflage kehrt der Gmünder Stadtlauf am Samstag, 11. März, zu dem aus Vor-​Corona-​Zeiten bekannten Format zurück. Schon deswegen haben die Organisatoren das Ziel ausgerufen, die letztjährige Zahl von knapp 600 Anmeldungen zu übertreffen. Reguläre Anmeldungen sind noch bis Mittwoch, 8. März, möglich. Läuferinnen und Läufer können sich jedoch am noch direkt am Samstag gegen einen Gebührenaufschlag nachmelden.

Der erste Startschuss fällt am Samstag, 11. März, um Punkt zwölf Uhr, wenn die Bambini beim AOK-​Lauf auf die 422 Meter lange Strecke geschickt werden. Ab 12.30 Uhr gibt es die Sparkassen-​Schülerläufe und – ebenfalls zum ersten Mal seit der Pandemie – den Weber-​Greissinger-​Handicap-​Lauf über 1,5 Kilometer.







Ab 14 Uhr messen sich die Teilnehmer im Halbmarathon, dem Widmann-​Cup, während um 14.20 Uhr die Starter im Relex-​Team-​Cup für Duos über zwei Mal fünf Kilometer und im ZF-​Safety-​Run über zehn Kilometer auf die Piste gehen. Das Fünf-​Kilometer-​Rennen, für das mit Voestalpine in diesem Jahr ein neuer Sponsor gewonnen wurde, beginnt um 14.30 Uhr.







Die Anmeldung ist noch bis einschließlich Mittwoch, 8. März, über die Homepage gmuen​der​-stadt​lauf​.de möglich. „Danach müssen wir für Nachmeldungen am Veranstaltungstag vor Ort einen Aufschlag von fünf Euro verlangen“, weist Organisator Tim Schwarzkopf auf die Kosten hin, die etwa mit dem Planen und Drucken der Startnummern verbunden sind.







Die einzige Ausnahme bildet der Bambinilauf, für den die Anmeldung nicht online, sondern ausschließlich vor Ort stattfindet. Die Unterlagen für alle Läufe können ab 11 Uhr im Wettkampfzentrum in der Sporthalle abgeholt werden.





Parallel zum Stadtlauf läuft am Samstag von 11 bis etwa 16 Uhr eine Registrierungsaktion für die Deutsche Knochenmark-​Spenderdatei. Alle Teilnehmenden können damit Menschen helfen, die an Blutkrebs erkrankt sind. Die Registrierung ist kostenlos.





Alle weiteren Informationen mit genauem Zeitplan entnehmen Sie unserer Sonderveröffentlichung.











