Landrat Dr. Bläse spricht im Rat über Klinikstruktur im Ostalbkreis

In der Gmünder Gemeinderatssitzung am Mittwoch gibt es außerdem einige Umbesetzungen in der SDP-​Fraktion.

Dienstag, 07. März 2023

Am Mittwoch, 8. März, beginnt um 16 Uhr eine Sitzung des Gemeinderats Gmünd. Sie findet nicht im Rathaus, sondern im Congress-​Centrum Stadtgarten im Leutze-​Saal statt.

Auf der Tagesordnung steht zunächst der Punkt „Information und Aussprache zur Klinikstruktur im Ostalbkreis mit Landrat Dr. Joachim Bläse. Danach geht es um die Änderung der Besetzung der Ausschüsse und weiteren Gremien des Gemeinderats.

Die SPD-​Fraktion hat Änderungen in der Besetzung der Ausschüsse des Gemeinderates beantragt. Der bisherige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-​Fraktion Stadtrat Alessandro Lieb wird künftig das Amt an Stadtrat Dr. Uwe Beck abgeben.





Welche weiteren Themen auf der Tagesordnung für die Gemeinderatssitzung stehen, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

