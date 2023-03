Saudischer Prinz will „neue Kaaba“ bauen

Foto: picture alliance /​AA | Royal Court of Saudi Arabia

400 Meter hoch und ebenso breit und tief soll der gigantische Würfel in der Hauptstadt Riad werden. Doch das Riesenprojekt stößt auf Kritik.

Dienstag, 07. März 2023

Benjamin Richter

MBS, wie der Kronprinz genannt wird, will das konservative Königtum Saudi-​Arabien in einen Hightechstaat verwandeln, der Investoren und Touristen anzieht und mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Katar konkurriert. Damit will der 37-​jährige Prinz, als Thronfolger der starke Mann in Saudi-​Arabien, sein Land mittelfristig unabhängig von Einnahmen aus dem Ölexport machen und der jungen Bevölkerung des Königreiches neue Perspektiven bieten.





400 Meter hoch ist das neueste Lieblingsprojekt von Saudi-​Arabiens Thronfolger Mohammed bin Salman. Der Kronprinz plant in Riad, der Hauptstadt des Wüstenstaates, ein futuristisches Unterhaltungszentrum, bei dem Besucher mit Holografie und virtueller Realität in Unterwasserwelten, Marslandschaften oder Schneegebirge mit fliegenden Drachen geführt werden sollen. Um den gigantischen Würfelbau mit Kantenlängen von 400 Metern soll ein 19 Quadratkilometer großes neues Stadtviertel entstehen. „Die Zukunft ist hier“, heißt der Werbeslogan für den „Mukaab“ – auf Deutsch: „Würfel“. Die Form des geplanten Gebäudes erinnert an die Kaaba, das muslimische Heiligtum in Mekka. Der „Würfel“ ist deshalb schon vor seinem Bau umstritten.

