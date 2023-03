Vesperkirche Mutlangen: SWR-​Moderator Jürgen Hörig zu Gast

Foto: astavi

Derzeit findet in Mutlangen die Vesperkirche statt. Am Dienstag war nicht nur das Rathaus-​Team vor Ort, sondern auch ein prominenter Gast.

Dienstag, 07. März 2023

Sarah Fleischer

23 Sekunden Lesedauer



Ab 11.30 Uhr halfen Bürgermeisterin Stephanie Eßwein und einige ihrer Mitarbeitenden aus dem Rathaus Mutlangen bei der diesjährigen Vesperkirche mit. Als Überraschungsgast war außerdem Jürgen Hörig vor Ort, den viele wohl aus dem Fernsehen kennen. Schließlich arbeitet er als Moderator für den SWR. Auch bei der Spendenübergabe war Hörig natürlich mit dabei.





Wie viele Spenden zusammenkamen und welches Versprechen Hörig in der Vesperkirche machte, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



366 Aufrufe

95 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen