Vorfreude auf Backsaison im Himmelsgarten

Beim Backhäusle im Himmelsgarten freut man sich schon auf die bevorstehende Backsaison. Davor braucht es ein Planungsgespräch, zu dem sich die Aktiven im Forum Schönblick trafen.

Dienstag, 07. März 2023

Benjamin Richter

45 Sekunden Lesedauer



In der Runde ging es einerseits um einen kurzen Rückblick auf das zurückliegende Jahr und um einen Blick auf Aktuelles. Vor allem aber besprachen die Teilnehmenden Aktivitäten für das Jahr 2023.

Hier waren sich die Ehrenamtler einig, den Startschuss in die Backhäusle-​Saison mit dem Blütenfest, also mit dem Auftakt der Himmelsgarten-​Saison zu geben. Für diesen besonderen Termin wird der Holzbackofen zum ersten Mal in diesem Jahr eingeheizt. Und für die Bewirtung der Gäste werden wieder besondere Brotsorten zur Verfügung gestellt. Auch an ein Kinderprogramm ist gedacht.





Welche Anfragen zu Backangeboten bedient werden können und welche nicht, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 7. März. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

Ebenfalls verständigte sich die Runde auf die Fortsetzung der Backerlebnistage. Diese sollen wieder im Zeitraum Mai bis Oktober einmal im Monat am ersten Samstag des Monats stattfinden. Die entsprechenden Anmeldemöglichkeiten bestehen in Kürze wieder über die Homepage des Backhäusle– Freundeskreises.

