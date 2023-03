Bauwagen für den „Löwenzahn“-Naturkindergarten in Lorch

Foto: ur

Einen Steinwurf vom Lorcher Schulzentrum Schäfersfeld entfernt finden gerade die Vorbereitungen für die Eröffnung des Naturkindergartens statt. Zwei große Bauwagen als mobile Unterkünfte mit WC bieten für jeweils 15 Kinder Schutz bei schlechtem Wetter.

Mittwoch, 08. März 2023

Gerold Bauer

33 Sekunden Lesedauer



Vergleicht man die Kosten für die beiden Naturkindergarten-​Gruppen – die beiden Bauwagen kosten zusammen 276 000 Euro plus Kosten für die Anschlüsse und Erdarbeiten etc. – mit dem, was für das geplante Gebäude für die drei Gruppen in Waldhausen fällig wird, rund drei Millionen Euro, dann ist der Naturkindergarten nicht nur eine schnell verfügbare, sondern auch eine sehr preisgünstige Variante.







Erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 8. März die Details zu diesem neuen Kinderbetreuungsangebot in Lorch und wie Eltern ihre Kinder dort anmelden können. Die RZ gibt es hier auch online zu kaufen!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



158 Aufrufe

133 Wörter

51 Minuten Online



Beitrag teilen