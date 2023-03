Diesel nach Unfall bei Mutlangen ausgelaufen

Am Abzweig nach Pfersbach der B298 bei Mutlangen hat sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Noch läuft der Einsatz.

Mittwoch, 08. März 2023

Thorsten Vaas

26 Sekunden Lesedauer



Im Einmündungsbereich ist ein Pkw in die Seite eines Lastwagens gekracht. Eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Am Lkw wurde der Dieseltank aufgerissen. Größere Mengen Treibstoff haben sich auf der Fahrbahn ausgebreitet. Die Feuerwehr Mutlangen ist mit vier Fahrzeugen und rund 20 Kräften im Einsatz, um den Dieselkraftstoff von den nahen Feldern und der Kanalisation fernzuhalten sowie die Fahrbahn zu reinigen. Der Verkehr wird auf der Bundesstraße einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet, es kommt dennoch zu Staus.

