FC Durlangen: Offensiv drückt der Schuh

Es hat etwas Zeit gebraucht, bis sich der Fußball-​Bezirksligist FC Durlangen an das höhere Niveau in der neuen Liga gewöhnt hat. Besonders in der Offensive und vor eigenem Publikum drückt der Schuh beim sonst so heimstarken Neuling.

Mittwoch, 08. März 2023

Der 42 Jahre alte Aufstiegstrainer stellte sein verjüngtes Team in den vergangenen Wochen auf einen harten Kampf um den Klassenerhalt ein, ist aber positiv gestimmt.







Warum Soner Nergiz optimistisch der restlichen Bezirksliga-​Saison, die am kommenden Sonntag beginnt, entgegenblickt



Die Hinrunde glich einer Achterbahnfahrt, doch der FC Durlangen überwintert immerhin auf dem Relegationsplatz. Nichtsdestotrotz „macht uns die Bezirksliga sehr viel Spaß und da wollen wir auch bleiben“, betont Soner Nergiz.

