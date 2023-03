Judozentrum Heubach: Leandro De Luca ist Deutscher U-​18-​Meister

An den Deutschen Meisterschaften der unter 18-​Jährigen in Leipzig haben vier Sportler des Judozentrums Heubach teilgenommen. Leandro De Luca hat den deutschen Meistertitel in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm mit 24 Teilnehmern gewonnen.

Nach diesen vier Siegen zog De Luca in das Finale ein. Dieses verlief in der Hauptkampfzeit ausgeglichen, Strafen und Aktionen gingen hin und her. In der elften Kampfminute gelang dem Heubacher dann der entscheidende Ippon für Tani otoshi gegen Vahe Muradyan aus Schleswig-​Holstein. Der neue Deutsche Meister in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm kommt somit vom Judozentrum Heubach.





Leandro De Luca (Zweiter von links auf dem Bild) bezwang Christoph Mayer aus Sachsen-​Anhalt mit Morote Seoi nage, Baldur Hoffmann aus dem Rheinland mittels Haltegriff, Leon Kuhn aus Hamburg ebenfalls mittels Haltegriff und Nicolaos Kalmoukidis aus Berlin in der Verlängerung mit Waza ari für Soto maki komi.

