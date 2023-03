Kurs bestanden: Geflüchtete werden zertifizierte Pflegehelferinnen

Für 13 Ukrainerinnen eröffnen sich neue berufliche Perspektiven in Deutschland: Die Frauen haben den Kurs beim Malteserhilfswerk zur Pflegehilfskraft absolviert. Nach mehreren Monaten Unterricht und Praktikum haben sie ihr Zertifikat erhalten und können hierzulande im Bereich der Pflege arbeiten.

Mittwoch, 08. März 2023

Benjamin Richter

Wie lange der Kurs zur Pflegehilfskraft gedauert hat und welche Inhalte den Teilnehmerinnen vermittelt wurden, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 8. März. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

„Deutschland ist mein Traum“, schwärmt die 36-​jährige ukrainische Kursabsolventin, während sie ihr Zertifikat als Pflegefachkraft überreicht bekommt. Antonina Bezruk ist Ende März 2022 gemeinsam mit ihren drei Kindern nach Deutschland gekommen und plant zu bleiben. Auch langfristig. Zunächst hatte sie mit ihrer Familie in Bartholomä gewohnt. Inzwischen lebt sie in Schwäbisch Gmünd und ist froh, hier ein neues Zuhause gefunden zu haben.Als zertifizierte Pflegehelferin hat sie nun gute Aussichten auf einen Job. Pflegepersonal werde dringend gebraucht, betonen Landrat Dr. Joachim Bläse und Gmünds Erster Bürgermeister Christian Baron. Dass diese Frauen – trotz der schwierigen Lage in ihrem Heimatland – im Ostalbkreis eine berufliche Erfolgsgeschichte schreiben, wurde von Baron ausdrücklich gewürdigt.

