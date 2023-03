Foto: gmlo

Ursprünglich als nur einjährige Aktion zur Remstalgartenschau geplant, hatte sich der Remsmittelpunkt zu einem festen Treffpunkt etabliert. Nun ist auch ein neuer Pächter gefunden.

Mittwoch, 08. März 2023

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer



Moritz Blankenhagen ist neuer Pächter des Remsmittelpunkt . Der gelernte Bäcker lebt mit seiner Frau in Schorndorf und ist seit über fünf Jahren im Bereich der Gastronmie tätig. Er betreibt den Kiosk am Plüderhäuser Badesee und eine Foodbar in Schorndorf. Geplant ist, eine Bewirtung von donnerstags bis sonntags ab Ende April. „Wir freuen uns sehr, mit der Familie Blankenhagen neue, hoch motivierte und bereits in der Branche erfolgreiche Betreiber für unseren beliebten Remsmittelpunkt gefunden zu haben“, so Bürgermeisterin Marita Funk.