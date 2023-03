Rosen, Schokolade und Botschaft: Der Weltfrauentag in Gmünd

Foto: Stankowski

Zum Internationalen Frauentag am 8. März haben Gmünder Geschäfte besondere Aktionen angeboten: Ob gratis Rosen oder Schokolade – die Botschaft, die dahinter steckt, ist weitaus größer als die Geschenke. Warum es sich nur um eine symbolische Geste handelt und was die Gmünder Frauen beim Thema Gleichberechtigung fordern.

Mittwoch, 08. März 2023

Thorsten Vaas

39 Sekunden Lesedauer



Ich will keine Schokolade. Ich will lieber Veränderung. Veränderung in Richtung Gleichstellung. In allen Bereichen des Lebens. Dabei waren sich die Kundinnen und Mitarbeiterinnen im Gmünder Weltladen und dem Second-​Hand-​Shop der evangelischen Kirche in der Buchstraße einig.Zum Weltfrauentag haben die beiden Geschäfte faire Rosen und Schokolade verschenkt. Die kleinen Aufmerksamkeiten seien zwar nicht die Lösung für Benachteiligung von Frauen weltweit, sondern ein Versuch zu sensibilisieren, über das Thema zu sprechen und vielleicht auch ein Stück weit die Wertschätzung zu erhalten, die im Alltag oft untergehe. Beispielsweise für Aufgaben, die viele als selbstverständlich ansehen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



240 Aufrufe

157 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen