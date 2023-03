Tempo 30 für Leinzeller Ortsdurchfahrt

Foto: dw

Begonnen hatte alles mit einer Unterschriftensammlung, initiiert von Rosel Hartl und Zahnarzt Dr. Raub. Jetzt ist es beschlossene Sache: Die komplette Ortsdurchfahrt Leinzell wird zur Tempo-​30-​Zone.

Mittwoch, 08. März 2023

Benjamin Richter

57 Sekunden Lesedauer



Alle Anwohner an der Gögginger Straße hatten unterschrieben, dass sie nicht nur der erhebliche Verkehrslärm, sondern auch die Schwingungen, die von schweren Fahrzeugen verursacht werden, stark in ihrem Wohlbefinden stören und ihre Gesundheit beeinträchtigen.

Vor allem in der Gögginger Straße mit ihrer siebenprozentigen Steigung und Knollenmergel im Untergrund, ist nach Meinung der Anwohner als weiterer Schritt auch eine Straßensanierung wünschenswert.

Mit vierjährigem Anlauf im Antragsverfahren kommt es jetzt zu einem Bremsmanöver in Sachen Tempolimit in Leinzell. An den Hauptverkehrsachsen, ab der Ortstafel in Richtung Brainkofen bis zum Busbahnhof beim Schulzentrum gilt nun die Tempo-​30-​Zone.

Das Gleiche gilt für die Mulfinger Straße, wo künftig nach der Abzweigung bis etwa in Höhe des Polizeipostens nun ebenfalls nur noch 30 km/​h gefahren werden darf. Alles in allem handelt es sich um eine Strecke von 1,1 Kilometern.





Wie eine ständige Lärmbelastung durch den Verkehr Studien zufolge die Gesundheit beeinträchtigt und welche Gespräche der Einrichtung der Tempo-​30-​Zone vorausgingen, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die vollständige Ausgabe auch online im iKiosk.

Leinzell ist ein Nadelöhr hinsichtlich des Verkehrs, der aus Richtung Gmünd oder Mutlangen auf die Frickenhofer Höhe oder in Richtung Leintal fließt. Auch durch Umleitungsstrecken, die immer wieder durch Leinzell führen, wächst die Verkehrsbelastung an.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



260 Aufrufe

230 Wörter

41 Minuten Online



Beitrag teilen