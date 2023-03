Wunsch zum Weltfrauentag: Gleichstellung statt Blumen

Foto: picture alliance /​dpa | Frank Molter

Ob Blumen, Schokolade oder Pralinen – Frauen werden zum Weltfrauentag am 8. März reichlich verwöhnt. Dabei wünschen sich Frauen in Schwäbisch Gmünd und weltweit nicht nur solche Aufmerksamkeiten, sondern vor allem eins: endlich Gleichstellung, und zwar in allerlei Hinsicht.

Mittwoch, 08. März 2023

Benjamin Richter

57 Sekunden Lesedauer



Seit 1911 gibt es den Internationalen Frauentag bereits, um daran zu erinnern, wie Frauen für ihre Rechte gekämpft haben und es teilweise immer noch tun müssen.

In ganz Deutschland gibt es jährlich am 8. März Demonstrationen, bei denen Frauen immer noch auf sich und ihre Rechte und auch real existierende Benachteiligungen aufmerksam machen wollen. Denn auch wenn sich bereits vieles zum Positiven verändert hat – wie zum Beispiel die verbesserten Bildungsbedingungen für Mädchen und Frauen – gibt es noch lange nicht die völlige Gleichstellung der beiden Geschlechter.

Zum Beispiel gibt es immer noch den sogenannten „Gender Pay Gap“: Frauen erhalten durchschnittlich immer noch weniger Stundenlohn als Männer im selben Beruf. Im letzten Jahr waren es laut dem statistischem Bundesamt sogar ganze 18 Prozent weniger.

Und das, obwohl im dritten Artikel des Grundgesetzes niedergeschrieben ist, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind.





Wie sich die Corona-​Pandemie auf die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ausgewirkt hat und warum sich die Aktionen zu den Themen „Gleichstellung“ und „Benachteiligung von Frauen“ in Schwäbisch Gmünd keineswegs auf diesen einen Tag beschränken, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 8. März. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



171 Aufrufe

231 Wörter

54 Minuten Online



Beitrag teilen