Grundschule Waldhausen gewinnt Deutschen Lesepreis

Für ihre heraustragende Leseförderung ist die Grundschule Waldhausen mit dem Deutschen Lesepreis ausgezeichnet worden. Welches Konzept die Schule entwickelt hat und wie sie den Kinder so Lust auf’s Lesen macht.

Donnerstag, 09. März 2023

Sarah Fleischer

Im November 2022 dann die Nachricht: Die Grundschule Waldhausen lag in den Top 3 beim Deutschen Lesepreis.







Wie die „Leseoase“ funktioniert und was diese Auszeichnung für die Grundschule Waldhausen bedeutet, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Auch als E-​Paper am iKiosk.

Wie selbstverständlich strömen die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Waldhausen in den Raum, schnappen sich ihr Buch und suchen sich ein gemütliches Plätzchen zum Lesen. Das Konzept der Leseoase geht auf: „Wie wollten einen Wohlfühl-​Ort schaffen, an dem alle Kinder einen Zugang zu Büchern haben“, erklärt Stephanie Knödler. Die Schulleiterin der Grundschule im Lorcher Stadtteil hat vor vier Jahren begonnen die Leseförderung an ihrer Schule anzukurbeln und dafür ganz neue Ansätze entwickelt.

