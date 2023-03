Kreisputzete: Schwäbisch Gmünd ist dabei

Der Ostalbkreis räumt auf. Am Samstag, 18. März, findet die 19. Kreisputzete unter dem Motto „Umwelt verpflichtet alle“ statt. Wer in Schwäbisch Gmünd mithelfen will, kann sich bei der Stadt anmelden.

Donnerstag, 09. März 2023

Benjamin Richter

Müll ist ein ständiger Begleiter in unserem Alltag: Fast-​Food-​Becher im Straßengraben, Müllberge vor Glas-​, Dosen– und Altkleidercontainern, Scherben und Zigarettenkippen auf Spielplätzen und vermüllte Landschaften.

Diese Bilder gibt es im Ostalbkreis leider viel zu oft und es werden immer mehr. Täglich produzieren wir Unmengen an Müll, der nicht nur der Umwelt, sondern auch uns selbst schadet. Daher ist es an der Zeit umzudenken und zu handeln, um dieser Entwicklung entgegenzusteuern. Deshalb ruft Landrat Dr. Joachim Bläse als Schirmherr zur 19. Kreisputzete im Ostalbkreis auf.

Die GOA übernimmt die Organisation und liefert Handschuhe sowie Sammelsäcke an die Städte und Gemeinden aus. Sie sorgt auch dafür, dass der ganze eingesammelte Abfall abtransportiert und fachgerecht entsorgt wird. Falls das Wetter nicht mitspielt, ist der Samstag, 25. März als Ausweichtermin vorgesehen.





Jede helfende Hand wird benötigt. Wer sich selbst an der Kreisputzte in Schwäbisch Gmünd beteiligten möchte, kann sich bei Christina Weizmann, unter der Telefonnummer 07171/​603‑3242, christina.​weizmann@​schwaebisch-​gmuend.​de, oder bei Verena Kemmler unter der Telefonnummer 07171/​603‑3240,verena.​kemmler@​schwaebisch-​gmuend.​de, melden. Teilnehmen kann jeder, egal ob Einzelperson, Gruppen, Vereine, Schulen oder Kindergärten.

