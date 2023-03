Lauterns nächster Ortsvorsteher heißt wohl Philipp Woditsch

In den Lauterner Ortschaftsrat ist Erika Weber für Bernhard Deininger nachgerückt, der auf eigenen Wunsch Ratssitz und Ortsvorsteher-​Amt nach jahrzehntelangem Engagement niederlegt. Als nächsten „Chef“ im Dorf hat das Gremium dem Heubacher Gemeinderat einstimmig Philipp Woditsch vorgeschlagen.

Donnerstag, 09. März 2023

Benjamin Richter

An die 100 Gäste fanden sich am Mittwochabend zur Sitzung des Ortschaftsrats im Anna-​Rohleder-​Saal ein – so viele wie noch nie in seiner 33-​jährigen Amtszeit, wie Bernhard Deininger gerührt feststellte.

Bevor er zur Tagesordnung überging, erlaubte sich der scheidende Ortsvorsteher ein paar persönliche Worte. Gemeinsam habe man in den vergangenen drei Jahrzehnten viel erreicht.

„Aber eine Ortschaft ist nie fertig“, wies Deininger auch auf die kommenden Aufgaben hin, darunter die Ausweisung von Bauflächen für Familien, ein Radweg zwischen Heubach und Lautern, eine engere Taktung beim Nahverkehr und die Ansiedlung von seniorengerechtem Wohnen im Ort.





