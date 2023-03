Samstag ist Lauftag: Gmünder Stadtlauf wächst dank Schülern

Die Online-​Anmeldung für den 37. Gmünder Stadtlauf am Samstag wird in der Nacht zu Freitag geschlossen. Schon jetzt steht fest: Die 600 Anmeldungen aus dem Vorjahr werden übertroffen, etwa 750 Läufer sind registriert. Dazu kommen noch die Bambini, die sich am Lauftag vor Ort anmelden.

Organisator Tim Schwarzkopf räumt ein, dass die Anmeldefrist bis zuletzt für leichte Irritationen sorgte. War’s der 8. März? Oder doch der 9.? „Wir konnten den Anmeldern einen Tag länger Zeit geben“, liefert der Stadtlauf-​Macher die Antwort.

„Möglich war das aufgrund einer Terminanpassung vom Dienstleister, der die Startnummern druckt.“ So hatte – vielleicht unverhofft – die eine oder der andere auch am Donnerstag noch die Möglichkeit, sich kurz vor Toresschluss für den Gmünder Stadtlauf anzumelden.

Mit der Zahl von rund 750 Anmeldungen, sagt Schwarzkopf, könne die DJK als Veranstalter ganz zufrieden sein. „Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Zahlen erfreulich entwickelt“, sucht der Organisator den Vergleich zu den knapp 600 registrierten Läuferinnen und Läufern im vergangenen Frühjahr.

Das Niveau aus Vor-​Corona-​Zeiten müsse man dagegen bei der Beurteilung ein Stück weit ausblenden – so lag der Teilnehmerschnitt bis 2019 noch regelmäßig zwischen 1200 und 1300. „Allgemein haben Laufevents zurzeit das Problem, dass sie einfach nicht mehr so viele Läuferinnen und Läufer anziehen wie vor Corona“, setzt Schwarzkopf ins Verhältnis.





Welches „Kind der Corona-​Zeit“ Tim Schwarzkopf positiv überrascht und wie die Chancen für einen Heimsieg von Johannes Großkopf stehen, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

