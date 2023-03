Kein Wasser im Schießtalsee: Das war der Grund

Archiv-​Foto: gbr

Es ist Frühling, das Wetter ist mild und feucht und die ersten Amphibien machen sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Eines davon ist der Schießtalsee in Schwäbisch Gmünd. Doch der war am Donnerstagmorgen komplett trocken. Was war da los?

Donnerstag, 09. März 2023

Sarah Fleischer

41 Sekunden Lesedauer



Der Grund für das Entsetzen der beiden Naturschützer: Dieser Tage beginnt die Zeit der Amphibienwanderung. Frösche und Lurche kehren dann zu ihren Laichgewässern zurück, um ihre Eier abzulegen. „Der Schießtalsee ist das wichtigste Laichgewässer im Raum Schwäbisch Gmünd“, weiß Beck. „Wenn die Tiere dort nicht laichen können, fällt womöglich ein ganzer Jahrgang an Nachwuchs aus.“







Warum kein Wasser im Schießtalsee war, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.

„Das ist wirklich ein extrem ungünstiger Zeitpunkt“, betont Walter Beck vom Nabu Schwäbisch Gmünd. Er sei von Einwohnern aus Lindach informier worden, dass der Schießtalsee derzeit kein Wasser führe. Sein Kollege Armin Dammenmiller habe sich von der Richtigkeit der Aussage am Donnerstagmorgen überzeugt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



407 Aufrufe

164 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen