Ausflugstipp: Motorrad– und Oldtimertour rund um den Rechberg

Foto: Tourismus Ostalb

Ausgangspunkt dieser Tour ist die älteste Stauferstadt Schwäbisch Gmünd. Lassen Sie sich von den architektonischen Schätzen wie dem Heilig-​Kreuz-​Münster oder dem St. Salvator überraschen. Von dort führt die Route zu den Überresten eines römischen Kohortenkastells. Dann geht es zur Ruine Hohenrechberg.

Samstag, 01. April 2023

Franz Graser

Diese Burgruine befindet sich auf dem Rechberg, einem der „Drei Kaiserberge“. Anschließend kommen Sie an eine dem heiligen Leonhard geweihte Kapelle, die „Reiterleskapelle“. Sie ist ein markantes Wahrzeichen der Gemeinde Waldstetten. Teile dieser Tour befahren Sie auf der Straße der Staufer. Nach der um 1100 von Eberhard von Helfenstein erbauten Ruine in Geislingen an der Steige geht’s wieder zurück nach Schwäbisch Gmünd. Länge: 175 Kilometer, Start/​Ziel: Schwäbisch Gmünd.





Die Burgruine Hohenrechberg ist auf schwaebische-​ostalb sowie hier und auf komoot zu finden.





