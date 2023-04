Beilage „Wochenende“: Das Wegkreuz mahnt zur Anteilnahme

Innehalten, den Gang verlangsamen, nachdenklich werden – dazu lädt das abgebildete Kreuz bei Schönhardt ein, das die Titelseite der aktuellen Wochenendbeilage ziert. In der beginnenden Karwoche steht das Leiden Jesu im Mittelpunkt, das stellvertretend für das Leid und den Schmerz aller Menschen steht. Für Stille steht auch der Schauort der aktuellen Wochenendbeilage, nämlich das Walkersbacher Tal.

Samstag, 01. April 2023

Franz Graser

Weniger um Ruhe, sondern um Action geht es im Porträt dieser Ausgabe. Die Illustratorin Natascha Römer lebt in Weiler in den Bergen, wo sie unter anderem als Comic-​Zeichnerin arbeitet. Sie gestaltet unter anderem den Comic-​Kosmos von Lego, in dem Helden aus Star Wars oder dem Marvel-​Universum als Lego-​Figuren ihre Abenteuer erleben. Der ländliche Wohnort der Illustratorin ist dabei kein Nachteil. Im Porträt erzählt sie über ihren Werdegang und was ihr am meisten Spaß macht.





Darüber hinaus finden Sie in dieser Ausgabe viele Vereinsberichte, wichtige Termine aus dem kirchlichen Bereich, Wissenswertes und viel Rätselspaß.





Schon allein die engen Straßen in Walkersbach sind Grund genug dafür, das Auto stehenzulassen und zu Fuß weiterzugehen. Wer genau hinschaut, findet noch Überreste der alten Flößerkultur. Denn die Flößer waren wichtig, um Holz auf dem Wasser nach Stuttgart oder in die Residenz Ludwigsburg zu bringen.

