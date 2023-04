Bundesverdienstkreuz für Thomas Schwendele aus Schwäbisch Gmünd

Foto: Astavi

Landesjustizministerin Marion Gentges hat Thomas Schwendele, der sich seit Jahrzehnten landes– und bundesweit in vielfältigen Gremien unter anderem für die Drogenberatung und im kirchlich-​karitativen Arbeitsrecht engagiert, im Stadtgarten Schwäbisch Gmünd das Verdienstkreuz am Bande überreicht.

Samstag, 01. April 2023

Benjamin Richter

Die Ministerin der Justiz und für Migration, Marion Gentges, hat am Freitag in Schwäbisch Gmünd Thomas Schwendele das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht.

Der Verdienstorden, umgangssprachlich „Bundesverdienstkreuz“ genannt, wird ihm für seine Leistungen im sozial-​karitativen Bereich verliehen und damit seine Verdienste und sein Einsatz, insbesondere für die Arbeits– und Tarifbedingungen sowie arbeitsrechtlichen Regelungen im kirchlich-​karitativen Bereich, gewürdigt.

In ihrer Laudatio hob Gentges die vielfältigen Positionen und Gremien hervor, in denen sich Schwendele seit Jahrzehnten landes– und bundesweit engagiert, und sagte: „Der Verdienstorden ist die höchste Auszeichnung in der Bundesrepublik und Ausdruck unseres Danks und unserer Wertschätzung für Ihre unermüdliche und erfolgreiche Arbeit in Verbänden, Expertengruppen und Kommissionen. In all den Gremien, in denen Sie tätig waren, haben Sie sich für die Arbeitsbedingungen innerhalb der katholischen Kirche und der Caritas eingesetzt und Arbeitsrechtsregelungen maßgeblich mitgestaltet.“





Wie Thomas Schwendeles umfangreiche ehrenamtliche Laufbahn einst begann und in welches Gremium der Gmünder dreimal vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales berufen wurde, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Auch online ist die ganze Ausgabe im iKiosk erhältlich.



