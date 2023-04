Christliche Kirche: Saisonende in der „Warmen Stube“

Foto: nch

Die „Warme Stube“ geht in die Sommerpause. Im ehemaligen Franziskanerkloster wurde jeden Freitag eine kostenlose warme Mahlzeit angeboten. Ab Dezember soll es mit der Aktion weitergehen.

Samstag, 01. April 2023

Benjamin Richter

59 Sekunden Lesedauer



Seit November 2022 bietet die „Warme Stube“ jeden Freitagmittag zwischen 12 und 14 Uhr eine einfache Mahlzeit und einen Ort für Begegnungen. „Die Menschen können hier zusammenkommen und gemeinsam essen“, erklärt der Teamleiter der „Warmen Stube“, Wolfgang Schmidt.

Das Schöne sei bei der Aktion die bunte Mischung von Personen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, die im Franziskaner alle gemeinsam an einem Tisch sitzen.

Die Resonanz ist positiv. Anfangs seien die Besucherinnen und Besucher noch etwas zögerlich gewesen. „Da haben wir die Reste, die übrig geblieben sind, noch in die Wohnungslosenhilfe St. Elisabeth in Schwäbisch Gmünd gebracht“, berichtet Schmidt.

Je länger das Angebot bestehe, desto bekannter sei es auch geworden. An den letzten Freitagen seien sie teilweise schon ab 13 Uhr ausverkauft gewesen, so Schmidt.





Warum sich das Angebot ausdrücklich nicht nur an Bedürftige richtet, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 1. April. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch im iKiosk.

In den Geruch des Linseneintopfs mischt sich im Refektorium im Franziskaner in Schwäbisch Gmünd heute noch etwas anderes: Es liegt Abschied in der Luft. Die ökonomische Suppenküche findet diesen Freitag ein letztes Mal statt – für diese Saison. Das Organisationsteam will das Projekt nächsten Winter weiterführen.Auch heute, am letzten Tag, stehen die Gäste der „Warmen Stube“ Schlange, um sich ihre Portion Linseneintopf abzuholen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



168 Aufrufe

239 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen