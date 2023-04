Energie: Der Weg zum eigenen Balkonkraftwerk

Foto: picture alliance /​dpa | Stefan Sauer

Wer eine Steckdose auf dem Balkon hat und mit einem Schraubenschlüssel umgehen kann, ist für das eigene Balkonkraftwerk gerüstet. Oder? Ganz so einfach ist es dann doch nicht, warnt Kreishandwerksmeister Alexander Hamler.

Samstag, 01. April 2023

Benjamin Richter

In diesen Tagen flattern vielerorts Stromrechnungen ins Haus und sorgen nicht selten für lange Gesichter. Angesichts der Energiepreisentwicklung versuchen immer mehr Menschen, selbst Strom zu erzeugen.

Eine professionell installierte PV-​Anlage im größeren Stil scheitert allerdings in vielen Haushalten aus unterschiedlichen Gründen: am Denkmalschutz, an der Statik, der Verfügbarkeit – die Liste könnte man problemlos verlängern.

In solchen Fällen erscheint das Balkonkraftwerk buchstäblich wie ein Geschenk des Himmels: billig kaufen und ohne großen Installationsaufwand sowie ohne aufwendige Genehmigung an einer geeigneten Stelle festschrauben – und schon wird kräftig gespart, sobald die Sonne scheint.

Man braucht ja, so hört man immer wieder, für die Einspeisung nicht einmal einen Elektriker, sondern nur eine haushaltsübliche Steckdose. Ganz so einfach ist es dann doch nicht.





