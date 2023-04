Afrikanische Klänge zum Ostersonntag in Bargau

Foto: ad

Am Ostersonntag bekam man in der katholischen St. Jakobuskirche in Bargau zum Ostergottesdienst etwas ganz Besonderes zu hören. Mit einer Uraufführung des Werks „Small African Mass“ präsentierte der Kirchenchor Bargau mit der Sängerin Ella Wolff und den „Holy Spirit Sisters“ vom Haus Lindenhof afrikanische Musik in höchster Qualität.

Montag, 10. April 2023

Gerold Bauer

29 Sekunden Lesedauer



Ostern ist ein Fest der Freude, oder mit den Worten von Pfarrer Daniel Psenner: „Ostern ist das Gegenteil von verlassen werden.“ Vom Anfang bis zum Ende untermalte die Musik die Messe mit kraftvollen Lieder und brachte den Kontinent musikalisch nahe. Zusammengesetzt sind die Musikstücke dieses Werks aus Festgesängen des subsaharischen Teils Afrikas, lateinischen Messetexten und Worten aus afrikanischen Sprachen.





Lesen Sie dazu den Konzertbericht am 11. April in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



185 Aufrufe

119 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen