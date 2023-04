Handball: Heftige TSB-​Klatsche beim 24:36 in Weinsberg

Foto: Astavi

Statt sich weiter von den hinteren Tabellenplätzen der Handball-​Oberliga abzusetzen, kassiert der TSB Gmünd beim TSV Weinsberg seine deutlichste Saisonpleite mit 24:36 (13:18). Bereits nach einer Viertelstunde stand ein Acht-​Tore-​Rückstand auf der Anzeigetafel.

Montag, 10. April 2023

Thomas Ringhofer

1 Minute 8 Sekunden Lesedauer



Für Patrick Watzl blieb ein bittersüßes Gefühl zurück. Exakt 335 Tage nach seiner schweren Knieverletzung stand der 20 Jahre junge Linkshänder wieder in einem Oberliga-​Spiel auf dem Feld. Gerade rechtzeitig könnte man meinen, nachdem sich Wolfgang Bächle zu Wochenbeginn den Arm gebrochen hatte und damit für den Rest dieser Saison ausfällt. Den Rechtsaußen vertrat Watzl dann auch glänzend, mit fünf Toren aus sieben Versuchen war er gleichauf mit Kreisläufer Jonas Waldenmaier der beste Gmünder Werfer. Damit war er einer der wenigen Lichtblicke an einem Abend, der aus TSB-​Sicht völlig zum Vergessen war. „Ehrlicherweise wollte ich nicht so direkt ins kalte Wasser geworfen werden, bin aber froh der Mannschaft helfen zu können“, sagte Watzl. Sein lang ersehntes Comeback wäre eigentlich ein Grund zum Feiern gewesen – doch danach war niemandem zumute.





Denn während Weinsberg noch dringend Punkte im Abstiegskampf sichern wollte, war beim TSB scheinbar völlig die Luft raus. Völlig leidenschaftslos präsentierte sich der Tabellenzehnte und erlebte so ein Debakel beim Zwölften. „Vielleicht haben wir uns selbst zu viel Druck aufgelastet“, suchte Co-​Trainer Volker Haiser vergebens nach einer Erklärung. Angesichts von neun Punkten Vorsprung bei noch sechs Spielen ist die Abstiegsgefahr wohl schon längst gebannt. „Wir haben zwei Punkte hergeschenkt und uns selbst in eine mentale Situation gebracht, die wir jetzt aufarbeiten müssen“, meint Haiser.





Warum der TSB unter die Räder kam und was sich ändern muss, lesen Sie im Bericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom Dienstag.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



106 Aufrufe

272 Wörter

24 Minuten Online



Beitrag teilen