Kleidersammlung im Dekanat Ostalb

Foto: Schwenk

Am Samstag, 22. April findet die Kleidersammlung des Dekanats Ostalb und der Aktion Hoffnung Rottenburg-​Stuttgart statt. Unterstützt werden damit verschiedene Hilfsprojekte.

Dienstag, 11. April 2023

Sarah Fleischer

21 Sekunden Lesedauer



Gespendet werden können gut erhaltene Kleider und Schuhe, aber auch Bettwäsche oder Haushaltstextilien. Unterstützt werden aktuell ein Projekt der Kolpingfamilie Donzdorf, in dem jungen Frauen in Myanmar beim Aufbau eines Kleingewerbes geholfen wird und ein Flüchtlingszentrum in der Westukraine sowie weitere Hilfsprojekte.









