„Knöllchen“ für falsch geparkte Elektroroller in Gmünd

Foto: gbr

E-​Scooter stehen in Gmünd immer mal wieder im Weg. Wenn Autos nicht korrekt abgestellt sind, gibt es eine gebührenpflichtige Verwarnung, die Nutzer von Elektro-​Rollern hatten beim Parken bisher meistens Narrenfreiheit – dies soll sich nun ändern.

Dienstag, 11. April 2023

Gerold Bauer

26 Sekunden Lesedauer



Von den einen werden E-​Scooter mithin als umweltfreundliches, bequemes Verkehrsmittel für die Innenstadt betrachtet, für andere sind sie ein Ärgernis. Vor allem dann, wenn sie auf Fahrbahnen, öffentlichen Plätzen oder Bürgersteigen im Weg stehen.







Den Handlungsbedarf haben kommunalen Verkehrsbehörden vielerorts erkannt — auch in Gmünd. Lesen Sie am 11. April in der Rems-​Zeitung, wie die Stadtverwaltung darüber denkt und wie man das Problem in den Griff bekommen möchte.





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



428 Aufrufe

106 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen