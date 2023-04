Liane Tiede ist Lions Jugendbotschafterin 2023

Foto: lions

Die Lions-​Organisation „Lions Young Ambassador“ zeichnet Jugendliche für ihr ehrenamtliches Engagement aus. Dieses Jahr ging sie an Liane Tiede von der Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule.

Dienstag, 11. April 2023

Sarah Fleischer

24 Sekunden Lesedauer



Der Wettbewerb der Lions-​Organisation „Lions Youth Ambassador“ wird zunächst auf der jeweiligen Landes-​, dann auf Bundes– und schließlich auf Europa-​Ebene ausgetragen. Auf baden-​württembergischer Ebene heißt die Siegerin in diesem Jahr Liane Tiede aus Heubach. Die Schülerin engagiert sich in herausragender Weise in sozialen Projekten an ihrer Schule, der Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule Schwäbisch Gmünd.







Mit welchem Projekt sie überzeugen konnte und was als nächstes für sie ansteht, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



