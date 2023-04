Ostermarsch im Ostalbkreis: Plädoyer für Frieden

Foto: wsh

Auch rund 40 Jahre nach der Stationierung der Pershing-​II-​Atomraketen in Mutlangen hat die Friedensbewegung im Gmünder Raum einen Stellenwert. Entsprechend beteiligte man sich am Ostermarsch in Ellwangen.

Dienstag, 11. April 2023

Gerold Bauer

Die Friedensdemonstration zog nach der Auftaktkundgebung vom Bahnhof über die Westtangente zum Fuchseck. Der Ostermarsch im Ostalbkreis hatte wieder ein breites Bündnis vereint, das sich für einen Waffenstillstand in der Ukraine und Verhandlungen, für eine friedliche und atomwaffenfreie Welt, für zivile Konfliktbearbeitung und eine konsequente Entspannungspolitik einsetzt.

