Planspiel Börse: Schüler üben Handel mit Aktien

Foto: Kreissparkasse Ostalb

Mit einigem Erfolg haben 431 junge Menschen aus dem Ostalbkreis am bundesweiten Planspiel Börse teilgenommen. Ein Team konnte sein simuliertes Startkapital in 17 Wochen gar um 30 Prozent, oder 15.000 Euro, mehren. 800 Euro darf das Duo ganz real behalten.

Dienstag, 11. April 2023

Benjamin Richter

56 Sekunden Lesedauer



Geld anlegen – wie, wann, warum? Um bundesweit rund 96 000 Schülerinnen und Schülern, Studierenden, Auszubildenden und jungen Erwachsenen das Rüstzeug für die Vermögensbildung an die Hand zu geben, hat erneut der Wettbewerb Planspiel Börse stattgefunden.

Mit der 40. Spielrunde stand diesmal ein Jubiläum ins Haus. Im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Ostalb nahmen 431 Teilnehmer in 204 Teams an der 17-​wöchigen Börsen– und Anlagesimulation teil.

Unter dem Eindruck der Energiekrise, des Krieges in der Ukraine und der hohen Inflation setzten die Teilnehmenden in diesem turbulenten Börsenjahr vor allem auf die US-​Riesen Amazon, Tesla sowie Apple und investierten branchenübergreifend auch in Adidas und Microsoft.

Die Teilnehmenden schlossen dieses Mal insgesamt rund 1,2 Millionen virtuelle Aufträge mit einem Gesamtumsatz von fast vier Milliarden Euro ab.

Die drei bestplatzierten Schülergruppen in der jeweiligen Depot– und Nachhaltigkeitsbewertung aus dem Ostalbkreis wurden für ihre Erfolge von Bereichsleiter Alexander Vaas ausgezeichnet und erhielten Geldpreise von insgesamt 2600 Euro.





Welche Teams aus der Region besonders erfolgreich waren und welchen wertvollen Beitrag das Planspiel Börse nach Ansicht des Sparkassenvorstands leistet, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 12. April. Die gesamte Ausgabe gibt es auch online im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



339 Aufrufe

227 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen