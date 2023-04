Poser und Tuner: Polizei-​Kontrolle am Karfreitag

Karfreitag — für die einen ist der Freitag vor Ostern ein christlicher Feiertag, Auto-​Enthusiaten dagegen nennen ihn den Car-​Friday. Die Polizei hat deshalb am Karfreitag in Schwäbisch Gmünd die Auto-​Poser und Tuning-​Szene kontrolliert. Nun wurden die Ergebnisse veröffentlicht.

Dienstag, 11. April 2023

Thorsten Vaas

Zwischen Radkasten und Reifen passt bei diesem tiefergelegten BMW kaum noch der kleine Finger. Polizisten und Dekra-​Sachverständige nehmen das Auto unter Lupe. Ist das noch zulässig? Ist die Reifenbreite im Fahrzeugschein eingetragen? Dann kommt raus: Der Fahrzeugbesitzer hat neben der Optik, auch den Motor getunt. Mit einem Chip. Die Bußgeldstelle will ein Gutachten.Dieser BMW ist nur einer von zahlreichen getunten Autos, die das Aalener Polizeipräsidium am Karfreitag auf den Hof in der Marie-​Curie-​Straße lotst. Gleich zu Beginn um 11 Uhr war einiges los: „Während der Kontrolle wurde die Ausfahrt einer Gruppe aus 100 Fahrzeugen von Stuttgart in Richtung Wörnitz angehalten und kontrolliert“, schreibt die Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung, in der sie die Vorfälle dieses Tags bekannt gibt, der in der Auto-​Poser und Tuning-​Szene Car-​Friday genannt wird. Aus dieser Gruppe wurden 14 Fahrzeuge wegen technischer Veränderungen beanstandet. Zwei Autos durften gar nicht erst weiterfahren. Zwei weitere Fahrzeuge wurden sichergestellt, um in der Folge ein technisches Gutachten erstellen zu können. Bei 18 Fahrzeugen wurden aufgrund kleinerer Mängel sogenannte Mängelberichte ausgestellt, in einem Fall war ein Fahrzeug nicht mit gültigen Kennzeichen versichert.31 Fahrzeuge zog die Polizei aus dem fließenden Verkehr in Schwäbisch Gmünd. Auch bei diesen Autos fanden die Beamtinnen und Beamten Verstöße: Zwei Autos wurden zwecks eines Gutachtens sichergestellt, 21 Mängelberichte wurden verfasst, in einem Fall gibt es eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs.Bei den Kontrollen bis 19.30 Uhr waren 18 Beamte und Beamtinnen des Polizeipräsidiums Aalen im Einsatz. Unterstützt wurden diese durch 24 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Reutlingen, 26 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Ulm und zwei Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart.

