Biberteenies im Ostalbkreis unterwegs

Foto: StephanFrei

Im Frühling gehen die Jungtiere der Biber auf Wanderschaft, um sich ein neues Zuhause zu suchen. Für Autofahrer heißt es daher – Aufpassen! Wer einen hilflosen Biber findet, kann ihm helfen.

Mittwoch, 12. April 2023

Sarah Fleischer

Die Suche nach einem neuen Revier ist für die Jungbiber dabei nicht ganz ungefährlich.





Welceh Gefahren lauern und was zu tun ist, wenn man einen hilflosen Biber findet, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Im Frühling erwacht überall das Leben, die Vögel bauen ihre Nester und manch ein Biber geht auf Wanderschaft. Bei diesen Bibern handelt es sich in der Regel um Jungtiere, die nach zwei Jahren geschlechtsreif werden und von ihren Eltern aus der Biberburg und dem Revier vertrieben werden. Diese erwarten nämlich neuen Nachwuchs, weshalb die älteren Geschwister weichen müssen.

