Das Café Spielplatz geht auf Tour

Das Café Spielplatz ist zurück. Elf Jahre nach dem Aus am Münsterplatz, haben Kabarett und Co. eine neue Heimat gefunden. In Herdtlinsweiler im Hofcafé soll es in Zukunft ungefähr zehn Veranstaltungen im Jahr geben. Start ist im September.

Mittwoch, 12. April 2023

Jürgen Widmer

Jetzt sind Koczwara und sein Sohn Jan Staller fündig geworden: im Hofcafé in Herdtlinsweiler. Dort heißt es ab Herbst „Café Spielplatz on Tour“. In Herdtlinsweiler sollen jetzt zum bereits bestens bekannten Brot auch noch „Spiele“ kommen. Wobei sich Brot und Spiele in Herdtlinsweiler ergänzen sollen, wie Conny Söhlemann, die Chefin, erklärt.





Wie das nebeneinander von Kleinkunstbühne und Hofcafé funktionieren soll und welche Künstlerinnen und Künstler auftreten werden, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Rainer Koczwara hat lang gesucht. Elf Jahre ist es her, dass im Café Spielplatz am Münster die Bühnenlichter ausgingen. Schwäbisch Gmünd war um eine Kleinkunstbühne ärmer und viele Erinnerungen an Kleinkunstperlen reicher.

