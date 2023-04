Gmünd: E-​Scooter-​Fahrer trägt verbotenes Messer

Foto: gbr

Mit rabiaten E-​Scooter-​Fahrern hatte es die Polizei am Dienstagabend in Schwäbisch Gmünd zu tun. Sie waren bei Rot über die Ampel gefahren. Und dann fand man auch noch ein verbotenes Messer.

Mittwoch, 12. April 2023

Thorsten Vaas

37 Sekunden Lesedauer



Eine Polizeistreife entdeckte gegen 23.45 Uhr drei E-​Scooter-​Fahrer, die auf der Klösterlestraße Richtung Königsturmstraße unterwegs waren und nach rechts in die Zeiselbergstraße abbogen — alle drei seien bei Rot über die Ampel gefahren, berichtet das Polizeipräsidium Aalen in einer Mitteilung an die Medien. Als die Polizei die Fahrer kontrollieren wollte, flüchtete einer Richtung Paradiesstraße , die beiden anderen Männer im Alter von jeweils 25 Jahren wurden geschnappt. Einer der Fahrer zeigte sich hierbei sehr uneinsichtig und aggressiv. Er wollte seinen Ausweis nicht zeigen und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Erst nach der Androhung des Pfeffersprayeinsatzes konnte der Mann kontrolliert werden. Hierbei wurde bei ihm ein verbotenes Messer aufgefunden und beschlagnahmt. Nach den polizeilichen Maßnahmen durften die beiden Männer ihre Fahrt fortsetzen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



777 Aufrufe

151 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen