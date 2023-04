Normannia Gmünd: 0:1 beim FV Rot-​Weiß Weiler

Durch eine 0:1 (0:1)-Niederlage beim Landesligisten FV Rot-​Weiß Weiler ist der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd im Viertelfinale des Verbandspokals ausgeschieden.

Der Normannia-​Traum vom WFV-​Pokal-​Halbfinale und einem Heimspiel-​Highlight gegen den VfR Aalen oder die TSG Balingen aus der Regionalliga Südwest ist am Mittwochabend im bayerischen Allgäu geplatzt. Im Viertelfinalspiel beim FV Rot-​Weiß Weiler kassierten die Gmünder bereits in der elften Minute durch einen Kopfballtreffer nach einem Eckball das letztlich entscheidende Gegentor und ließen danach insbesondere in der ersten Halbzeit die nötige Konsequenz vor dem gegnerischen Tor vermissen.





