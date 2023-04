Tischtennis in Bettringen: Wenger siegt erneut

Fotos: Stoppany/​SG Bettringen

Die Tischtennis-​Abteilung der SG Bettringen hat am Ostermontag mit 165 Spielerinnen und Spielern eine große Teilnehmerzahl zum Sparkassen-​Cup in der Bettringer Uhlandhalle begrüßt. In der Königsklasse der Herren A siegte Nico Wenger vom TV Oeffingen.

Anders als in der Vergangenheit fand das Turnier nicht am 2. Weihnachtsfeiertag statt, da städtische Energiesparmaßnahmen dies am 26. Dezember 2022 verhindert hatten. Es dauerte bis in den Abend hinein, bis die letzten Entscheidungen gefallen waren. Trotzdem verlief das Turnier ohne größere Probleme, wofür den zahlreichen helfenden Händen der Tischtennis-​Abteilung der SG Bettringen und auch den unterstützenden Sponsoren ein großer Dank gebührt.

In der Königsklasse der Herren A gab es erwartungsgemäß hochklassige Spiele zu sehen, was sicher auch damit zu tun hatte, dass mit Nico Wenger vom TV Oeffingen ein Spieler mit über 2000 QTTR-​Punkten gemeldet hatte. Hochklassige Konkurrenz war aber durchaus vorhanden. So musste Wenger alles geben, um wie beim letzten Sparkassen-​Cup 2019 erneut den Titel zu holen.







Mehr über die Turniersieger in den einzelnen Konkurrenzen lesen Sie im Bericht von Dietmar Schulz in der Rems-​Zeitung vom 12. April.







