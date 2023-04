Wie die griechisch-​orthodoxe Gemeinde in Schwäbisch Gmünd Ostern feiert

Foto: picture alliance/​ANE Eurokinissi Giorgos Kontarinis

Die meisten Kinder haben ihre Ostereier schon gefunden. Doch für Kinder aus griechisch-​orthodoxen Familien ist es erst kommendes Wochenende so weit. Wie sieht so ein griechisch-​orthodoxes Osterfest aus?

Mittwoch, 12. April 2023

Sarah Fleischer

Für die Gemeinde „Agios Elefterios’’ und andere orthodoxe Gemeinden geht das Osterfest, das auf griechisch „Pasha“ heißt, am 13. April los.



Bis zum Samstagabend dann verbringen die Gläubigen viel Zeit in der Kirche, beim gemeinsamen Singen und beten, bevor es mit der Familie zum Ostermahl geht — das auch das Ende der Fastenzeit bedeutet.

