Heubach: Benefizturnier für Erdbebenopfer in der Türkei

Foto: bri

Nach dem Jahrhundert-​Erdbeben ist die Not in der Türkei weiterhin groß. Die Heubacher Ditib-​Gemeinde und der Deutsch-​Türkische Kultur– und Sportverein wollen helfen: Am 29. April richten sie ein Benefizturnier in der Heubacher Sporthalle aus.

Donnerstag, 13. April 2023

Benjamin Richter

Mehr als 56.000 Menschenleben hat das schwere Erdbeben Anfang Februar in der Türkei und Syrien gefordert. Hunderttausende Gebäude sind eingestürzt, ganze Städte auf einen Schlag unbewohnbar geworden, die Zahl der Obdachlosen geht in die Millionen.

„Wir haben sofort gewusst: Irgendwas müssen wir machen“, berichtet Senel Kuloglu vom Morgen jenes 6. Februar. Am liebsten, fährt der Vorsitzende der türkisch-​islamischen Ditib-​Gemeinde Heubach fort, wären er und Mustafa Su, Abteilungsleiter des Deutsch-​Türkischen Kultur– und Sportvereins (DTKSV) Heubach, selbst in das Erdbebengebiet geflogen und hätten Suppe und andere Lebensmittel verteilt.

Doch mit Job und Familie ist das nicht so einfach. „Also machen wir das, was wir können: Wir stellen ein Turnier auf die Beine“, erklärt Su.





